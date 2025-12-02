Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX letztlich fester -- US-Börsen fest -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy vor BTC-Verkauf? -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
MongoDB übertrifft Erwartungen und erhöht Prognose. Lufthansa will bis 2028 zehntausende Tonnen CO2 vermeiden. VW: Blume wird Aufsichtsrat des VfL Wolfsburg. Rennen um Warner Bros geht weiter. Goldman Sachs erhöht Kursziel für Siemens Energy. RTL streicht Stellen. Vertrag von Infineon-Vorständin vorzeitig bis 2030 verlängert. Apple setzt bei KI auf einen Google-Manager.
