HIAG im Geschäftsjahr 2022: Erfolgreiche Arealentwicklung

Reingewinn stieg auf CHF 99.4 Mio. (+11.4%) bzw. CHF 38.3 Mio. (+3.5%) vor Neubewertungen und latenten Steuern

Steigerung des Liegenschaftsertrags auf CHF 67.7 Mio. (+7.2%) sowie des annualisierten Liegenschaftsertrags auf CHF 72.3 Mio. (+14.6%)

Reduktion des Leerstands im Gesamtportfolio um 4.3 Prozentpunkte auf 6.4%

Fortschritte bei den Entwicklungen als massgeblicher Treiber des Neubewertungserfolgs in der Höhe von total CHF 64.3 Mio. (+6.2%)

CO2-Absenkpfad im Rahmen der ESG-Ziele definiert

Erhöhung der Ausschüttung um CHF 0.20 auf CHF 2.90 pro Aktie beantragt

Basel, 13. März 2023 HIAG erzielte im Geschäftsjahr 2022 das beste Ergebnis seit dem Börsengang im Jahr 2014. Mit zahlreichen Fortschritten in Entwicklungsprojekten leistete die Arealentwicklung einen wesentlichen Beitrag zu den wiederum höheren Neubewertungsgewinnen. Auch im Portfolio- und Asset-Management erzielte HIAG auf allen Ebenen deutliche Verbesserungen. Die Mieteinnahmen wurden weiter gesteigert und die Leerstandsquote sank erneut.



Starke Unternehmensleistung

Zur starken Unternehmensleistung im Geschäftsjahr 2022 haben alle drei Geschäftsfelder beigetragen. Der Liegenschaftsertrag wurde um 7.2 Prozent auf CHF 67.7 Mio. (2021: CHF 63.1 Mio.) gesteigert, und der annualisierte Liegenschaftsertrag stieg auf CHF 72.3 Mio. (2021: CHF 63.1 Mio.). Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) betrug CHF 115.7 Mio. (2021: CHF 115.6 Mio.) resp. CHF 51.4 Mio. (2021: CHF 55.1 Mio.) vor Neubewertungseffekten. Der Reingewinn stieg um 11.4 Prozent auf CHF 99.4 Mio. (2021: CHF 89.3 Mio.) bzw. CHF 38.3 Mio. (2021: CHF 37.0 Mio.) vor Wertänderungen und damit verbundenen latenten Steuern. Daraus resultierte ein Gewinn pro Aktie von CHF 9.85 (2021: CHF 10.39) oder CHF 3.80 (2021: CHF 4.31) vor Neubewertungen und latenten Steuern. Die Eigenkapitalrendite im Berichtsjahr entsprach 10.4 Prozent (31.12.2021: 11.1%). Die Neubewertungsgewinne nahmen erneut zu und betrugen CHF 64.3 Mio. (2021: 60.5 Mio.). Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) blieb mit 8.1 Jahren per 1. Januar 2023 (1.1.2022: 8.2 Jahre) stabil.



Erfolgreiche Arealentwicklung ermöglicht deutliche Wertsteigerungen

Im Geschäftsjahr 2022 erreichte HIAG in mehreren Projekten wichtige Meilensteine. Das Investitionspotenzial in der mit 58 Projekten gut gefüllten Entwicklungspipeline betrug Ende 2022 CHF 3.1 Mrd. (2021: CHF 3.0 Mrd.). Das damit zusammenhängende jährliche Mietpotenzial entspricht CHF 150 Mio. Die potenziellen Verkaufserlöse der Promotionsprojekte sowie aus der Veräusserung von Teilgrundstücken belaufen sich auf CHF 940 Mio. Nachdem in der ersten Hälfte des Berichtsjahrs bereits im Bestandsportfolio Neubewertungsgewinne realisiert werden konnten, leistete im zweiten Halbjahr insbesondere die Arealentwicklung mit 73 Prozent einen entscheidenden Beitrag zur positiven Wertentwicklung. Zu den Meilensteinen, die HIAG im Geschäftsjahr 2022 erreichte, zählen unter anderem die Projektfortschritte auf dem «Campus Reichhold» in Hausen und Lupfig (AG), wo der Gestaltungsplan Rechtskraft erlangte und mit dem Technologie-Unternehmen Oerlikon eine Entwicklungsvereinbarung für ein erstes Baufeld mit einer Nutzfläche von 14'500 m2 unterzeichnet wurde. Auch die erste Etappe des Grossprojekts «CHAMA» in Cham (ZG) mit rund 140 Miet- und Eigentumswohnungen sowie flexibel nutzbaren Büro-, Dienstleistungs- und Gewerbeflächen kommt planmässig voran. Derzeit befinden sich 52 Eigentumswohnungen und 62 Mietwohnungen in der Vermarktung. Bis Ende 2022 konnte der Verkauf von zwölf Wohnungen beurkundet werden, was in der Berichtsperiode zu einem Ergebnisbeitrag von CHF 4.6 Mio. (2021: CHF 0) vor Steuern führte.

Leerstandsquote markant gesenkt

Der vereinnahmte Liegenschaftsertrag stieg um 7.2 Prozent auf CHF 67.7 Mio. (2021: CHF 63.1 Mio.) und der annualisierte Liegenschaftsertrag stieg per 1. Januar 2023 um 14.6 Prozent auf CHF 72.3 Mio. (1.1.2022: CHF 63.1 Mio.), vor allem getrieben durch Neuvermietungen (CHF 3.1 Mio.) und Projektfertigstellungen (CHF 5.3 Mio.) sowie Index-Anpassungen (CHF 0.9 Mio.). Mit der erfolgreichen Vermietungstätigkeit und der Fertigstellung von voll vermieteten Bauprojekten hat HIAG die Leerstandsquote im Berichtsjahr erneut gesenkt. Sie lag am 1. Januar 2023 bei 6.4 Prozent (1.1.2022: 10.7 %) im Gesamtportfolio und 5.6 Prozent (1.1.2023: 9.6 %) im Bestandsportfolio. Mittelfristig will HIAG den Wohnanteil im Portfolio mit den bestehenden Projekten «CHAMA», dem «kessel haus» in Windisch sowie dem Wohnhochhaus in Zürich-Altstetten nahezu verdoppeln. Meilensteine waren unter anderem die Übergabe des Neubaus für den globalen Hauptsitz des Schweizer Elektrokomponentenherstellers LEM auf dem Campus «The HIVE» in Meyrin (GE) und die Eröffnung des markanten Möbelhauses des bekannten Möbelhändlers XXXLutz in Dietikon (ZH).



Konsequente Portfoliooptimierung

Im Rahmen des Devestitionsprogramms für nicht strategische Immobilien verkaufte HIAG im Geschäftsjahr 2022 sechs Liegenschaften mit einem Brutto-Erlös (vor Steuern) von rund CHF 16 Mio., entsprechend einer durchschnittlichen Steigerung um 45 Prozent gegenüber dem geschätzten Fair Value. Der Kauf von zwei Wohnliegenschaften mit 27 Einheiten in Niederwil (AG) sowie von 25 Wohnungen in Zürich Altstetten stärkt die Qualität des Immobilienportfolios und bietet Potenzial für Steueroptimierungen. Mit einem bekannten Schweizer Unternehmen wurde ein Kaufvorvertrag für das Areal in Meyrin Grand-Puits (GE) abgeschlossen, der bei Umsetzung eine vorgezogene Realisierung des angestrebten Entwicklungserfolgs ermöglichen wird. In Wetzikon (ZH) wurde das «Schönau-Areal» mit einem kleinen Grundstück arrondiert.

Solide Finanzierungsstruktur

Per 31. Dezember 2022 stieg der NAV um 7.3 Prozent auf CHF 105.2 pro Aktie (31.12.2021: CHF 98.1 pro Aktie). Die Eigenkapitalquote entsprach 53.1 Prozent (31.12.2021: 52.0%). Die Bilanzsumme nahm per 31. Dezember 2022 zu auf CHF 2.00 Mrd. (31.12.2021: CHF 1.90 Mrd.). Der Wert des Immobilienportfolios stieg auf CHF 1.93 Mrd. (31.12.2021: CHF 1.78 Mrd.), hauptsächlich aufgrund von Investitionen und Neubewertungsgewinnen sowie strategischen Transaktionen. Der «Brutto-Loan-to-Value» (LTV) sank per Stichtag auf 42.6 Prozent (31.12.2021: 44.5%). Der «Netto-LTV» nahm leicht zu auf 40.9 Prozent (31.12.2021: 39.6%), im Wesentlichen infolge der Abnahme der flüssigen Mittel, begründet durch die Ausschüttung einer Dividende in der Höhe von CHF 27.2 Mio. und Investitionen im Umfang von CHF 52.6 Mio. Am 31. Dezember 2022 setzten sich die Finanzverbindlichkeiten aus kotierten Anleihen (CHF 575 Mio.) und grundpfandgesicherten Bankkrediten (CHF 245 Mio.) zusammen. Der durchschnittliche Zinssatz für Finanzverbindlichkeiten stieg auf 1.0 Prozent (31.12.2021: 0.8%). Die durchschnittliche Restlaufzeit der Finanzverbindlichkeiten wurde auf 2.8 Jahre (31.12.2021: 2.5 Jahre) verlängert.



Zielstrebige Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie

Im Berichtsjahr veröffentlichte HIAG erstmals einen auf den GRI-Standards basierenden Nachhaltigkeitsbericht und beteiligte sich erfolgreich am «GRESB Real Estate Assessment 2022». Weiter lancierte HIAG einen klar definierten Absenkungspfad für Treibhausgasemissionen im Bestandsportfolio mit dem Ziel, bis 2050 «Netto-Null» zu erreichen, und erarbeitete das «Manifest Nachhaltiges Bauen», das die zentralen Eckpfeiler des Nachhaltigkeitsverständnisses von HIAG für Neubauten und Totalsanierungen zusammenfasst.



Anträge an die Generalversammlung 2023

Vor dem Hintergrund der starken Unternehmensleistung im Geschäftsjahr 2022 beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 27. April 2023 eine Erhöhung der Ausschüttung um CHF 0.20 auf CHF 2.90 (2022: CHF 2.70) je ausstehende Aktie, der Grossteil als Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven. Weiter schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung den Rechtsanwalt und Kapitalmarktexperten Micha Blattmann zur Zuwahl ins Gremium vor. Vorbehältlich der Zustimmung durch die Aktionärinnen und Aktionäre wird Micha Blattmann die Nachfolge von Dr. Christian Wiesendanger antreten, der sich aus persönlichen Gründen entschieden hat, nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stehen. Der Verwaltungsrat und das Management danken Dr. Christian Wiesendanger für seine Arbeit, insbesondere auch seinen Einsatz als interimistischer Leiter Finanzen von Oktober 2022 bis Ende Februar 2023.



Micha Blattmann ist ein erfahrener, internationaler Kapitalmarktexperte, der zudem langjährige Erfahrung als Rechtsanwalt mitbringt. Er ist Gründungspartner der Vicenda Group AG, einer auf Private Debt spezialisierten Finanzboutique. Neben seiner Tätigkeit als Verwaltungsrat von internationalen Asset-Management- und Immobiliengesellschaften hatte er auch diverse Positionen in den Investmentbanken von Merrill Lynch und UBS inne. Zuvor war er als Rechtsanwalt bei Bär & Karrer und Andersen Legal tätig. Er verfügt über ein Lizenziat der Rechtswissenschaften der Universität Zürich (lic. iur.) und hält einen Master of Laws (LL.M.) der University of California, Los Angeles (UCLA School of Law).



Ausblick

Unter der Annahme einer stabilen Entwicklung der Schweizer Wirtschaft sowie eines weiterhin widerstandsfähigen Immobilienmarkts geht HIAG derzeit trotz höherer Finanzierungskosten von einem insgesamt guten Geschäftsjahr 2023 aus. Das Management erwartet dank bestehenden, langfristigen und der Teuerung folgenden Mietverträgen sowie weiteren Vermietungserfolgen leicht steigende Erträge. Weitere Fortschritte in grösseren Entwicklungsprojekten dürften wiederum Neubewertungsgewinne ermöglichen und für den Fall von steigendenden Diskontierungssätzen einen stabilisierenden Effekt auf den Portfoliowert haben. Weiterhin wird HIAG mit dem Verkauf von Eigentumswohnungen auf dem Areal «CHAMA» sowie von ausgewählten Objekten im Rahmen des kontinuierlichen Kapitalrecyclings positive Ergebnisbeiträge realisieren, welche die Finanzierung der Entwicklungsprojekte unterstützen.

Telefonkonferenz und Live-Webcast

Am Montag, 13. März 2023 um 09.00 Uhr, erläutern Marco Feusi, CEO, und Stefan Hilber, CFO, im Rahmen einer Telefonkonferenz mit Audio-Webcast das Jahresergebnis 2022 und beantworten Fragen.

Telefonkonferenz

+41 58 310 50 00 (Schweiz/Europa) / +44 207 107 06 13 (UK)

Weitere internationale Nummern finden Sie hier: Dial-in-Liste



Links: Audio-Webcast / Aufzeichnung