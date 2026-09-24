DAX 25.267 -0,6%ESt50 6.273 -0,4%MSCI World 4.939 -0,8%Top 10 Crypto 11,30 +0,2%Nas 26.925 -0,0%Bitcoin 74.020 -0,1%Euro 1,1370 -0,1%Öl 106,8 +3,6%Gold 4.275 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

HIAG macht an ihrem Capital Market Day ihre Strategie und den daraus geschaffenen Mehrwert fassbar

Werte in diesem Artikel
Aktien
HIAG Immobilien AG
137.00 EUR -1.00 EUR -0.72 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien
HIAG macht an ihrem Capital Market Day ihre Strategie und den daraus geschaffenen Mehrwert fassbar

24.09.2026 / 19:00 CET/CEST

Werbung

Medieninformation

Medieninformation (PDF)

Basel, 24. September 2026 – HIAG hat heute im Rahmen ihres Capital Market Day zu einer Property Tour auf drei ausgewählten Arealen eingeladen. Die Teilnehmenden erhielten Einblicke in Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsphasen sowie in die zentralen Wertschöpfungstreiber des Geschäftsmodells von HIAG.

Der erste Halt führte zum «Campus Reichhold» in Hausen/Lupfig (AG), wo die Entwicklung eines ehemaligen Industrieareals zu einem modernen Unternehmensstandort im Mittelpunkt stand. Am Beispiel des zukünftigen Mieters Oerlikon zeigte HIAG, wie langfristige Unternehmensansiedlungen und eine gezielte Arealentwicklung nachhaltige Wertschöpfung schaffen. Im «Fahrwerk» in Winterthur (ZH) erhielten die Teilnehmenden Einblicke in das Asset Management und die Bewirtschaftung, die einen wesentlichen Beitrag zu langfristig stabilen Erträgen in einem anspruchsvollen Gewerbeumfeld leisten. Den Abschluss bildete das Wohnhochhaus «Alto» in Zürich-Altstetten. Dort gaben CEO Marco Feusi und CFO Stefan Hilber einen Ausblick auf den Geschäftsgang und erläuterten die Umsetzung der vor einem Jahr kommunizierten, geschärften Strategie. Zudem beleuchteten sie die positiven finanziellen Kennzahlen der einzelnen Geschäftssegmente sowie die für HIAG gute Entwicklung an den Kapitalmärkten. Bei einem Rundgang durch das Gebäude erhielten die Teilnehmenden zudem Einblicke in das erfolgreich abgeschlossene Projekt.

Werbung

Wie bereits anlässlich der Präsentation des Halbjahresergebnisses kommuniziert, erwartet HIAG bei einer stabilen Entwicklung der Schweizer Wirtschaft insgesamt ein sehr erfreuliches Jahresergebnis 2026 und beabsichtigt, ihre bisherige Dividendenpolitik fortzuführen.

   
Kontakt  
Marco Feusi
Chief Executive Officer
T +41 61 606 55 00
marco.feusi@hiag.com		 Stefan Hilber
Chief Financial Officer
T +41 61 606 55 00
stefan.hilber@hiag.com
   
HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
E-Mail
www.hiag.com		  

Über HIAG
HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt rund CHF 2.1 Mrd. Das Geschäftsmodell von HIAG umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien: Portfolio-/Asset-Management, Arealentwicklung und Transaktions-Management. Wir investieren in Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in wirtschaftsstarken Schweizer Regionen, bauen das Portfolio durch Entwicklungsprojekte und Zukäufe aus und sichern damit stabile Mieteinnahmen und eine wachsende Dividendenbasis. Das Transaktionsgeschäft bietet attraktives Gewinnpotenzial und ermöglicht effektives Kapital-Recycling. Mit diesem Geschäftsmodell bietet HIAG auf ihren Arealen für Menschen und Unternehmen ganzheitliche Lebensräume der Zukunft und schafft damit ökonomischen sowie ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert.

Werbung


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 606 55 00
Internet: www.hiag.com
ISIN: CH0239518779
Valorennummer: A113S6
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2404224

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2404224  24.09.2026 CET/CEST

Aktuelle HIAG Immobilien Aktie News

Werbung

HIAG Immobilien Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HIAG Immobilien nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.