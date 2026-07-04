HIDAY HIDAKA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

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Das vergangene Quartal hat HIDAY HIDAKA mit einem Umsatz von insgesamt 16,99 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,36 Prozent gesteigert.

HIDAY HIDAKA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 39,89 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 34,45 JPY je Aktie gewesen.

HIDAY HIDAKA hat am 03.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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