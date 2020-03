Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Corona-Crash - So handeln Sie jetzt richtig!

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 12/2020, ab Samstag, 21. März 2020, im Handel und auch digital



Themenauswahl

Corona-Crash: So handeln Sie jetzt richtig!

Wie tief die Kurse jetzt noch fallen können. Welche Aktien zu den Gewinnern zählen. Und weshalb sich der Einstieg mit ETFs lohnt.

Klaus Kaldemorgen

Der Star-Fondmanager über den Panikattacken an den Börsen, Corona-sichere Häfen und Einstiegsgelegenheiten.

Die Schweiz macht´s vor

So funktionieren virenfreie Online-Hauptversammlungen.

DAX im Krisenprogramm

So billig waren die Aktien aus dem Leitindex lange nicht. Doch was wird aus den Dividenden? Die exklusive Schätzung.

Hoffnung in der Not

Drägerwerk ist ein Gewinner im Kampf gegen den unsichtbaren Feind: 10.000 Beatmungsgeräte sind gerade bei der Firma bestellt worden.

Aktie im Brennpunkt

Bei Shop Apotheke brummt es, die operative Gewinnschwelle ist nah.

Rückkehr zur Normalität

Der Yuan profitiert vom Rückgang der Infektionen in China.

Corona: Was geht, wenn alles steht

Wir geben Antworten auf 25 Fragen, die sich Unternehmer, Beschäftigte, Selbstständige, Familien und Verbraucher mit Blick auf die Pandemie jetzt stellen.





...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



