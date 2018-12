Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Top-Fondsmanager: Das sind die Star-Aktien der Geldprofis

Wenn viele Fonds eine Aktie halten, ist das ein gutes Zeichen. Auf welche Titel die Manager derzeit setzen, worauf Anleger achten sollten.

Im Truck an die Börse

Im Frühjahr soll die VW-Tochter Traton an die Börse gehen. €uro am Sonntag sprach mit Entwicklungschef Anders Nielsen.

Flattrige Fummel

Modefirmen hierzulande kommen nicht aus der Krise. Das liegt nicht nur an der Konkurrenz im Internet.

Primus mit großer Klappe

Sirius XM ist der umsatzstärkste Radiosender der Welt. Auf ihn fahren Wall-Street-Größen ab.

The Final Countdown

Lehnt das britische Parlament den Brexit-Deal ab, hat das gewaltige Folgen für die Finanzmärkte .

Neuer Ansatz

Bayer-Chef Baumann verspricht unter großem Druck mehr Rendite.

Aktie im Brennpunkt

Warum sich Beharrlichkeit für Aktionäre der Linde AG auszahlt.

Hier stimmt was nicht!

Wann sich Abspaltungen für Aktionäre wirklich lohnen.

Das 1 x 1 der Geldanlage

Teil 9 der Serie: Wie Anleger ihre Kapitalerträge wenigstens teilweise vor dem Fiskus retten.

Wohnungskauf leichter machen

Die Große Koalition will den Kauf von Wohneigentum fördern - und blockiert ihn durch Gesetze und hohe Grunderwerbsteuern.





...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

Jetzt €uro am Sonntag digital sofort als E-Paper auf Ihrem iPad oder Android-Tablett lesen: Laden Sie sich die €uro am Sonntag digital-App kostenlos im iTunes-Store oder bei Google Play herunter. In nur wenigen Schritten haben Sie €uro am Sonntag auf Ihrem mobilen Endgerät - einmal heruntergeladen brauchen Sie dann zum Lesen keine Internetverbindung mehr!

Sie wollen keine Ausgabe von €uro am Sonntag verpassen? Hier können Sie die Wirtschaftszeitung im günstigen Jahresbezug bestellen.









__________________________________

Bildquellen: Finanzen Verlag