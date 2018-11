Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag ab heute wieder im Handel

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Die Top-Chancen bei ETF's: Wo Anleger jetzt hohe Gewinne erzielen

Der turbulente Oktober hat defensive Aktien in den Vordergrund gerückt. Wie Anleger via ETF in die passenden Branchen investieren.

Große Pläne

Anthony Attia, der Chef der Börse Euronext, will eine europäische Techbörse à la Nasdaq etablieren. Warum er dafür vor allem nach deutschen Firmen sucht.

Hohe Türme, kleine Gewinne

Viele Banken in Europa stehen mittlerweile stabil. Es mangelt aber an Ertragsquellen.

Klarer Fokus auf deutsche Aktie

Serie Leserporträts, Teil 2: Die Technikaffinität von Mehmet Tokgöz findet sich auch im Depot.

Aktie im Brennpunkt

Das Energiegeschäft bremst, doch die Digitale Fabrik belebt Siemens.

Schwere Last

Ausgerechnet der Paketboom verhagelt der Deutschen Post die Bilanz. Aber 2019 soll alles besser werden. Was das für Aktionäre heißt.

Hier stimmt was nicht!

Investoren machen beim Anlagenbauer Gea Group Dampf.

Parkplatz mit Zins

Die Best-in-Parking-Anleihe bietet einen attraktiven Risikoaufschlag.

Schwierige Suche

Ob kleine Fahrradwerkstatt oder mittelgroßer Maschinenbauer: Unternehmen brauchen Kredite. Wo finden sie die besten Anbieter? Der Test.

Kein Albtraum für Anleger

Das Anleihekaufprogramm der Notenbank endet - das ist kein Grund zur Sorge.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

Jetzt €uro am Sonntag digital sofort als E-Paper auf Ihrem iPad oder Android-Tablett lesen: Laden Sie sich die €uro am Sonntag digital-App kostenlos im iTunes-Store oder bei Google Play herunter. In nur wenigen Schritten haben Sie €uro am Sonntag auf Ihrem mobilen Endgerät - einmal heruntergeladen brauchen Sie dann zum Lesen keine Internetverbindung mehr!

Sie wollen keine Ausgabe von €uro am Sonntag verpassen? Hier können Sie die Wirtschaftszeitung im günstigen Jahresbezug bestellen.









__________________________________

Bildquellen: Finanzen Verlag