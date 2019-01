Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag wieder im Handel

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Wachstumsgiganten: 9 Technologie-Titel mit hohen Gewinnchancen

Kursverluste bei Technologie-Aktien sind Kaufgelegenheiten. Denn auf lange Sicht bringt die Branche überdurchschnittliche Renditen. Wo jetzt der Einstieg lohnt.

Auf dem Weg

Wie sich der Abenteurer Jost Kobusch finanziert und warum er nicht an die Rentenkasse glaubt, verrät er im Interview.

Ruhe vor dem Sturm

Welche DAX-Konzerne ein harter Brexit besonders treffen würde - und welche sicher sind.

Vor der Zahlenflut

Mit Spannung wird der Quartalsbericht der Deutschen Bank erwartet. Warum er Überraschungspotenzial hat - wie bei vielen DAX-Konzernen.

Pflanze mit Potenzial

Hanf ist mehr als nur Kifferkraut: Die vielfältige Nutzbarkeit verspricht einen Milliardenmarkt.

Aktie im Brennpunkt

Warum der Übernahmekandidat Scout24 unterschätzt wird.

In trockenen Tüchern

Das Geschäft von Procter & Gamble läuft wieder. Nicht nur das mit Windeln, auch andere Sparten wachsen. Was das für die Aktie bedeutet.

Gegen den Herdentrieb

Wie Fondsprofis die typischen ­Anlegerfallen vermeiden wollen.

Grüne Versorger

Welche Werte aus Europa nachhaltig für mehr Rendite sorgen.

Anleger schwärmen für die Crowd

Der große Test: Was bieten Plattformen für Crowdinvesting?



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

__________________________________

