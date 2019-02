Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag wieder im Handel

€uro am Sonntag

Anlegen wie die Reichen - So einfach profitieren Sie!

Viele Superreiche unterhalten ein eigenes Family Office, das sich um die Finanzen kümmert. Wo die verschwiegene Branche investiert, was Anleger daraus lernen können.

Mit einem Klick ins Paradies

Innerhalb der Touristik wachsen vor allem die Onlineanbieter. Wo Anleger am besten buchen.

Klare Ansage

"Der Soli muss weg", fordert Carsten Linnemann. Warum, erklärt der CDU- Abgeordnete und Volkswirtschaftler im Interview.

Mit Zweifeln

In China ist das Jahr des Schweins ­angebrochen. Es steht für Wohlstand, Glück und Zufriedenheit. Anleger sollten sich darauf nicht verlassen.

Aktie im Brennpunkt

Warum Anleger auf ein Comeback von Facebook setzen.

Schmerzhafter Eingriff ins System

Wie die Pflegereform die Renditechancen von Klinikkonzernen beschneidet.

Aus eigener Kraft aufgebaut

Es geht auch ohne chinesischen Investor: Der Chipspezialist Aixtron meldet sich zurück.

Frankfurt intern

Warum WCM-Gründer Efremidis bei Godewind loslegen will.

Ambitionierte Pläne

Weshalb der brasilianische Real an Wert gewinnen dürfte.

Wir sehen uns vor Gericht!

Wer sich streitet, ist froh, wenn er eine Rechtsschutzversicherung hat. Die hilft oft auch bei Mediation.

Die größte Schlacht Europas

Wer bei der Digitalisierung des Bezahlens gewinnt, wird auf lange Zeit dominieren.



