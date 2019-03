Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag wieder im Handel

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Ein Muss für jeden Anleger: 8 Top-Titel mit starkem Wachstum und sicheren Gewinnen

Das Geschäftsmodell mancher Unternehmen ist besonders gegen Konkurrenz und Marktschwankungen geschützt. Diese Aktien gehören in jedes Depot.

Bissig

FDP-Politiker Johannes Vogel wirft im Interview der Großen Koalition eine irrationale und unverantwortliche Rentenpolitik vor.

Streber aus der zweiten Reihe

Ein Newcomer fordert beim 5G-Mobilfunk die etablierten Telekomriesen heraus.

Auffällige Anziehung

Das Luxusgeschäft wächst beinahe unaufhörlich. Warum es auch bei Anlegern begehrt ist.

Befreit

Der Industrieriese General Electric verkauft seine Biotech-Sparte für mehr als 20 Milliarden Dollar. Ein Coup mit Konsequenzen.

Aktie im Brennpunkt

Der neue Beiersdorf-Chef De Loecker verschreckt Börsianer.

Frankfurt intern

Schmuckhersteller Elumeo: Erst Machtkampf, dann Turnaround.

Die Schnäppchen im DAX

Discount-Zertifikate auf volatile Bluechips senken das Risiko und erhören die Rendite.

Bereichert

Geld verdienen mit Geld verleihen - das ist das Prinzip von Crowdlending. Vorm Kassieren sind aber ein paar Punkte zu beachten.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



