Hifab Group (B): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

11.10.26 06:35 Uhr

Das EPS wurde auf 1,25 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Hifab Group (B) ließ sich am 09.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hifab Group (B) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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