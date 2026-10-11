Hifab Group (B): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Hifab Group (B) ließ sich am 09.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hifab Group (B) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 1,25 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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