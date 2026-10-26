High Energy Batteries (India): Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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High Energy Batteries (India) hat am 24.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6,39 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,25 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat High Energy Batteries (India) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 290,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 173,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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