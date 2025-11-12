Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Vormittag im Plus

Highland Critical Minerals im Fokus

Die Aktie von Highland Critical Minerals gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Highland Critical Minerals konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,8 Prozent auf 3,48 EUR.

Die Highland Critical Minerals -Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:17 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 3,48 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Highland Critical Minerals-Aktie bei 3,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,48 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 55.952 Highland Critical Minerals-Aktien den Besitzer.

