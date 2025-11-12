Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Vormittag im Plus
Die Aktie von Highland Critical Minerals gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Highland Critical Minerals konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,8 Prozent auf 3,48 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Highland Critical Minerals-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:17 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 3,48 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Highland Critical Minerals-Aktie bei 3,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,48 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 55.952 Highland Critical Minerals-Aktien den Besitzer.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Highland Critical Minerals-Aktie
Highland Critical Minerals-Aktie auf Höhenflug: Chancen und Risiken im Blick
Highland Critical Minerals-Aktie: Kurs vervielfacht sich binnen Wochen - Explorationsfieber treibt Rally
Highland Critical Minerals: Neues Explorationsprogramm für Seltene Erden treibt Aktienkurs
Ausgewählte Hebelprodukte auf Highland Critical Minerals
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Highland Critical Minerals
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs
Analysen zu Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs
Keine Analysen gefunden.