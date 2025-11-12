Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Mittwochmittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Highland Critical Minerals zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Highland Critical Minerals-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 3,50 EUR.

Die Highland Critical Minerals -Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:45 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 3,50 EUR. Die Highland Critical Minerals-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,54 EUR aus. Mit einem Wert von 3,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 160.602 Highland Critical Minerals-Aktien.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Highland Critical Minerals

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Highland Critical Minerals

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung