Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Mittwochmittag gefragt
Die Aktie von Highland Critical Minerals zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Highland Critical Minerals-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 3,50 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Highland Critical Minerals-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:45 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 3,50 EUR. Die Highland Critical Minerals-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,54 EUR aus. Mit einem Wert von 3,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 160.602 Highland Critical Minerals-Aktien.
