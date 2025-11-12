Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Mittwochnachmittag mit Kursplus

So bewegt sich Highland Critical Minerals

Die Aktie von Highland Critical Minerals zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 4,1 Prozent auf 3,56 EUR zu.

Die Highland Critical Minerals -Aktie konnte um 16:05 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,1 Prozent auf 3,56 EUR. Kurzfristig markierte die Highland Critical Minerals-Aktie bei 3,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 3,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 211.884 Highland Critical Minerals-Aktien.

