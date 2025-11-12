DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,55 -0,5%Nas23.327 -0,6%Bitcoin87.558 -1,4%Euro1,1591 ±0,0%Öl62,75 -3,7%Gold4.196 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 RWE 703712 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Erholungsjagd beim DAX geht weiter: Gewinne dank Aussicht auf Shutdown-Ende Erholungsjagd beim DAX geht weiter: Gewinne dank Aussicht auf Shutdown-Ende
Webinar: ETF-Strategien mit Hebel und Aktien-Ideen - das Bulle und Bär-Depot im November Webinar: ETF-Strategien mit Hebel und Aktien-Ideen - das Bulle und Bär-Depot im November
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++
So bewegt sich Highland Critical Minerals

Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Mittwochnachmittag mit Kursplus

12.11.25 16:08 Uhr
Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Highland Critical Minerals zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 4,1 Prozent auf 3,56 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs
3,60 EUR 0,18 EUR 5,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Highland Critical Minerals-Aktie konnte um 16:05 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,1 Prozent auf 3,56 EUR. Kurzfristig markierte die Highland Critical Minerals-Aktie bei 3,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 3,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 211.884 Highland Critical Minerals-Aktien.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Highland Critical Minerals-Aktie

Highland Critical Minerals-Aktie auf Höhenflug: Chancen und Risiken im Blick

Highland Critical Minerals-Aktie: Kurs vervielfacht sich binnen Wochen - Explorationsfieber treibt Rally

Highland Critical Minerals: Neues Explorationsprogramm für Seltene Erden treibt Aktienkurs

Ausgewählte Hebelprodukte auf Highland Critical Minerals

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Highland Critical Minerals

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung