Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Freitagvormittag auf Höhenflug

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Highland Critical Minerals. Zuletzt sprang die Highland Critical Minerals-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 15,5 Prozent auf 1,79 EUR zu.

Um 09:17 Uhr stieg die Highland Critical Minerals -Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 15,5 Prozent auf 1,79 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Highland Critical Minerals-Aktie bei 1,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,75 EUR. Von der Highland Critical Minerals-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49.405 Stück gehandelt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Highland Critical Minerals

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Highland Critical Minerals

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung