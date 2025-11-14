Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Freitagvormittag auf Höhenflug
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Highland Critical Minerals. Zuletzt sprang die Highland Critical Minerals-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 15,5 Prozent auf 1,79 EUR zu.
Um 09:17 Uhr stieg die Highland Critical Minerals-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 15,5 Prozent auf 1,79 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Highland Critical Minerals-Aktie bei 1,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,75 EUR. Von der Highland Critical Minerals-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49.405 Stück gehandelt.
