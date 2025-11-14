DAX23.844 -0,8%Est505.690 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.301 -2,8%Euro1,1623 -0,1%Öl64,09 +1,6%Gold4.171 ±-0,0%
Fokus auf Aktienkurs

Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Freitagvormittag auf Höhenflug

14.11.25 09:22 Uhr
Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Freitagvormittag auf Höhenflug

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Highland Critical Minerals. Zuletzt sprang die Highland Critical Minerals-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 15,5 Prozent auf 1,79 EUR zu.

Um 09:17 Uhr stieg die Highland Critical Minerals-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 15,5 Prozent auf 1,79 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Highland Critical Minerals-Aktie bei 1,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,75 EUR. Von der Highland Critical Minerals-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49.405 Stück gehandelt.

Redaktion finanzen.net

