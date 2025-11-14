DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.029 +0,7%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1618 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.110 -1,5%
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Highland Critical Minerals im Fokus

Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Freitagnachmittag fester

14.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Highland Critical Minerals gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Highland Critical Minerals-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 1,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs
1,84 EUR 0,29 EUR 18,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Highland Critical Minerals-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 15:48 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 1,60 EUR. Die Highland Critical Minerals-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,88 EUR aus. Bei 1,75 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten 123.902 Highland Critical Minerals-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Highland Critical Minerals-Aktie

Highland Critical Minerals Aktie: Starke Volatilität trotz fehlender News - Jetzt handeln?

Highland Critical Minerals-Aktie schnellt hoch: Kursrally nach Explorations-Update hält an

Highland Critical Minerals-Aktie auf Höhenflug: Chancen und Risiken im Blick

Nachrichten zu Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs

