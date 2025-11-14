Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Freitagnachmittag fester
Die Aktie von Highland Critical Minerals gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Highland Critical Minerals-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 1,60 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Highland Critical Minerals-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 15:48 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 1,60 EUR. Die Highland Critical Minerals-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,88 EUR aus. Bei 1,75 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten 123.902 Highland Critical Minerals-Aktien den Besitzer.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Highland Critical Minerals-Aktie
Highland Critical Minerals Aktie: Starke Volatilität trotz fehlender News - Jetzt handeln?
Highland Critical Minerals-Aktie schnellt hoch: Kursrally nach Explorations-Update hält an
Highland Critical Minerals-Aktie auf Höhenflug: Chancen und Risiken im Blick
Ausgewählte Hebelprodukte auf Highland Critical Minerals
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Highland Critical Minerals
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com
Nachrichten zu Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs
Analysen zu Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs
Keine Analysen gefunden.