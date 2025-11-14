Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Freitagnachmittag fester

Highland Critical Minerals im Fokus

Die Aktie von Highland Critical Minerals gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Highland Critical Minerals-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 1,60 EUR.

Die Highland Critical Minerals -Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 15:48 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 1,60 EUR. Die Highland Critical Minerals-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,88 EUR aus. Bei 1,75 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten 123.902 Highland Critical Minerals-Aktien den Besitzer.

