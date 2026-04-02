Highlands Bankshares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Highlands Bankshares hat am 03.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Highlands Bankshares 1,19 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Highlands Bankshares einen Umsatz von 9,1 Millionen USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,47 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Highlands Bankshares 3,63 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 37,31 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 33,44 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net