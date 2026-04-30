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Highlight Communications-Aktie: Konzern weitet Verlust 2025 deutlich aus

30.04.26 21:00 Uhr

Die Highlight Communications Gruppe hat im Geschäftsjahr 2025 wie angekündigt etwas mehr Umsatz erwirtschaftet. Unter dem Strich resultierten allerdings wegen Wertberichtigungen erneut tiefrote Zahlen.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel