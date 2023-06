Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Traktanden zur ordentlichen Generalversammlung vom 23. Juni 2023 zwei neue Mitglieder des Verwaltungsrats vorgeschlagen



02.06.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Pratteln, 2. Juni 2023 Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Traktanden zur ordentlichen Generalversammlung vom 23. Juni 2023 zwei neue Mitglieder des Verwaltungsrats vorgeschlagen Der Verwaltungsrat der Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat heute die Einladung zur 49. ordentlichen Generalversammlung der HLEE publiziert. Sie findet am Freitag, 23. Juni 2023 um 11:00 Uhr (Türöffnung 10.30 Uhr) im Hotel Victoria, Centralbahnplatz 3-4, 4002 Basel, statt. Der Verwaltungsrat beantragt, neben der Wiederwahl von Bernhard Burgener (Präsident des Verwaltungsrats), Peter von Büren und Clive Ng, neu Edda Kraft und Stefan Wehrenberg als Mitglieder des Verwaltungsrats zu wählen. Edda Kraft wurde 1957 in Emden, Deutschland geboren. Nach redaktionellen Stationen bei RTL, Endemol und Sat.1 wurde sie 2012 Geschäftsführerin der Saxonia Entertainment GmbH in Leipzig und 2018 Geschäftsführerin der rbb media GmbH in Berlin. Sie ist Aufsichtsrätin der Sport1 Medien AG, und der Riverside Entertainment GmbH sowie seit 2022 nicht exekutives Mitglied des Verwaltungsrats der Highlight Communications AG. Stefan Wehrenberg wurde 1965 in Frankfurt am Main, Deutschland geboren. Er ist Rechtsanwalt in Zürich. In dieser Tätigkeit vertritt und berät er seine Klientinnen und Klienten vor Behörden und Gerichten im In- und Ausland hauptsächlich in den Gebieten Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Finanzmarktrecht, Wirtschafts- und Vertragsrecht sowie Verwaltungs- und öffentliches Verfahrensrecht. Er ist seit 2022 nicht exekutives Mitglied des Verwaltungsrats der Highlight Communications AG. Die neuen Verwaltungsratsmitglieder werden in nicht exekutiver Funktion tätig sein. Die weiteren Traktanden können der vollständigen Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats zu allen Traktanden entnommen werden. Sie sind unter http://www.hlee.ch/Generalversammlung abrufbar. Kontakt: Highlight Event and Entertainment AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Investor Relations Tel.: +41 41 226 05 97 Fax: +41 41 226 05 98 info@hlee.ch http://www.hlee.ch

Ende der Adhoc-Mitteilung