Highwater Ethanol LLC Membership Units: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Highwater Ethanol LLC Membership Units hat am 12.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1750,34 USD gegenüber -100,950 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Highwater Ethanol LLC Membership Units 38,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 35,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net