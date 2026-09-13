Highwater Ethanol LLC Membership Units präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Highwater Ethanol LLC Membership Units hat am 11.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 2281,82 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Highwater Ethanol LLC Membership Units 353,16 USD je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Highwater Ethanol LLC Membership Units in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39,1 Millionen USD im Vergleich zu 34,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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