Highway 50 Gold hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Highway 50 Gold äußerte sich am 27.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Highway 50 Gold hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion Finanzen.net
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