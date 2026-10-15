Hikari Food Service stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

15.10.26 06:35 Uhr

Hikari Food Service hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,73 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 29,57 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 760,7 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 713,9 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net