DAX25.001 +1,1%Est506.263 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7600 -2,0%Nas25.431 -0,2%Bitcoin52.557 -2,1%Euro1,1382 +0,2%Öl74,76 +2,2%Gold4.034 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Erholung: DAX schließt fester -- Micron: Mega-Gewinnwachstum dank KI-Boom -- Wendy's, Rheinmetall, Kioxia, IBM, TUI, DroneShield, QUALCOMM, Ölmarkt, Infineon, Alibaba, Take Two im Fokus
Top News
Matchday - heute zählt jeder Treffer für dein Depot: WM-Aktion von finanzen.net ZERO Matchday - heute zählt jeder Treffer für dein Depot: WM-Aktion von finanzen.net ZERO
adidas-Aktie höher: WM-Euphorie treibt an - Deutschland-Trikots brechen Verkaufsrekorde adidas-Aktie höher: WM-Euphorie treibt an - Deutschland-Trikots brechen Verkaufsrekorde
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hilfe bei Katastrophen - Rechnungshof prüft EU-Projekte

25.06.26 17:10 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Europäische Rechnungshof hat Mängel bei der Planung und Finanzierung der Reserve für den Katastrophenschutz festgestellt. Konkret hapere es bei der Ausschreibung und Durchführung von Projekten. Diese müssten effektiver und nachhaltiger gestaltet werden. Auch bei der Zusammenarbeit zwischen den EU-Ländern sehen die Prüfer in ihrem Bericht Nachholbedarf.

Europäische Reserve für nationale Notfälle

Die strategische Reserve "RescEU" soll dabei helfen, bei Krisen schnell reagieren zu können. Sie stellt laut Europäischer Kommission etwa Löschhubschrauber und -flugzeuge, medizinische Ausrüstung und Notunterkünfte. Bei einer Katastrophe könnten Mitgliedstaaten die EU um Hilfe bitten, wenn nationale Mittel nicht ausreichen. Laut dem Bericht des Rechnungshofes wurde diese Hilfe zwischen 2020 und 2024 viermal so oft aktiviert, wie im Vergleichszeitraum von 2015 bis 2019. Löschflugzeuge waren zum Beispiel gegen die großen Waldbrände in Portugal im September 2024 im Einsatz.

Wirkungsvolle Hilfe im Notfall

Trotz der Kritik ergab die Prüfung des Rechnungshofes, dass "RescEU" einen wichtigen Beitrag leistet: So sei wirkungsvoll reagiert worden, wenn Hilfe aus der Reserve angefordert wurde. An neue Arten von Notfällen sei "RescEU" rasch angepasst worden. George Marius Hyzler, Prüfer beim Europäischen Rechnungshof, lobte die Notfallreserve: "Sie liefert Hilfe, wenn die nationalen Kapazitäten ausgelastet sind."

Prüfer sehen Verbesserungsbedarf

Hyzler nannte konkrete Baustellen von "RescEU": Bisher sei es umständlich für Mitgliedstaaten, eine Erstattung für die Krisenbewältigungs-Maßnahmen zu erhalten, der Rechnungshof forderte deshalb eine Vereinfachung der Verfahren. Zudem solle sich die Zuweisung von Geldern noch stärker am tatsächlich ermittelten Bedarf orientieren und "die Projekte müssen von Dauer sein", so Hyzler - Ressourcen sollten langfristig genutzt werden können./wum/DP/stw