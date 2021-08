Hilfen für Steinkohle-Kraftwerksstandorte können fließen

GO

Heute im Fokus

DAX leicht im Plus -- Bayer verliert weiteres US-Glyphosat-Verfahren in Berufung -- HelloFresh verdient weniger -- Munich Re, Brenntag, Delivery Hero, Home24 im Fokus

ZEW-Index fällt im August zum dritten Mal in Folge. Home24 fasst Jahresziele konkreter. Bechtle setzt Aktiensplit um. CEWE verdient im zweiten Quartal operativ deutlich weniger. Klöckner & Co verdient dank boomender Stahlkonjunktur prächtig. Beschäftigte von Airbus-Tochter Premium Aerotec wehren sich gegen Verkaufspläne. Porsche Holding erzielt wieder Milliardengewinn - Klage in den USA.