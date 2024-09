Hilft auch Attentatsversuch?

Die Aktien der Trump Media & Technology Group sprangen am Freitag deutlich an und sind auch am Montag weiter gefragt. Vor allem Aussagen von Donald Trump zu seinen Plänen mit seinem TMTG-Anteil verliehen der Aktie vor dem Wochenende Rückenwind, der offenbar weiter anhält. Doch auch der mutmaßliche neue Attentatsversuch vom Sonntag dürfte eine Rolle spielen.

• TMTG-Aktie am Freitag mit starken Gewinnen, Handel zeitweise ausgesetzt

• Trump will Aktien nach Ende der Sperrfrist nicht verkaufen

• Aussagen und versuchtes Attentat wirken am Montag nach

Die Aktien der Trump Media & Technolgy Group befinden sich bereits seit Wochen im Rückwärtsgang. Allein in den letzten drei Monaten hat das Papier 48,24 Prozent an Wert verloren, von seinem einstigen Höchststand bei 79,38 US-Dollar aus dem März ist es inzwischen meilenweit entfernt. Eine große Sorge der Anleger war dabei zuletzt, dass sich Donald Trump nach dem Ende der Lockup-Periode am 20. September von einem Teil seiner TMTG-Aktien trennen und den Aktienkurs dadurch weiter unter Druck setzen könnte. Doch diese Ängste hat der ehemalige US-Präsident am Freitag zerstreut - und der Trump Media-Aktie dadurch einen Kurssprung beschert.

Trump verspricht: Werde TMTG-Anteil nicht verkaufen - Trump Media-Aktie springt hoch

Die Aktie der Trump Media & Technology Group zog am Freitag an der NASDAQ letztlich um 11,79 Prozent auf 17,97 US-Dollar an. Im Handelsverlauf war das Papier zeitweise sogar um knapp 30 Prozent auf 20,86 US-Dollar nach oben gesprungen. Grund dafür war Donald Trumps Ankündigung, seine Aktien auch nach dem Ende der Lockup-Periode nicht zu verkaufen.

"Viele Leute glauben, dass ich meine Aktien verkaufen werde. Ich meine, sie sind Milliarden Dollar wert. Aber ich will meine Aktien nicht verkaufen. Ich werde meine Aktien nicht verkaufen. Ich brauche kein Geld", sagte Trump laut "Barron's" im Rahmen einer Pressekonferenz in Rancho Palos Verdes, Kalifornien. Laut dem Nachrichtenportal besitzt der ehemalige US-Präsident, der dieses Amt im Rahmen der US-Wahl 2024 erneut anstrebt, 114,75 Millionen TMTG-Aktien, die insgesamt rund zwei Milliarden US-Dollar wert sind. Bislang wurde er durch eine bei SPACs übliche Vereinbarung am Verkauf seiner Aktien gehindert. Diese Sperrfrist endet für Trump und andere Insider allerdings in wenigen Tagen.

Trump betonte jedoch laut "CNBC", dass sein Engagement bei der Trump Media & Technology Group zu keiner Zeit eine finanzielle Motivation gehabt habe. "Ich habe es nicht des Geldes wegen gemacht. Ich habe es gemacht, weil ich wirklich eine starke Stimme haben wollte", sagte er mit Verweis auf das soziale Netzwerk Truth Social, das von der Trump Media & Technology Group betrieben wird. Wie "Barron's" ergänzt, habe der Ex-Präsident nach Ablauf der Sperrfrist aber auch noch andere Möglichkeiten, aus seinen TMTG-Aktien Kapital zu schlagen, ohne sie zu verkaufen. So könne er sie etwa als Sicherheit für Kredite hinterlegen.

TMTG-Aktie am Freitag zeitweilig vom Handel ausgesetzt - zum Ärger von Trump

Am Aktienmarkt sorgten Trumps Aussagen am Freitag, wie bereits erwähnt, für heftige Ausschläge bei der TMTG-Aktie. Aufgrund der hohen Volatilität setzte die NASDAQ den Handel mit den Anteilsscheinen vor dem Wochenende zweimal für eine kurze Zeit aus - was direkt eine Tirade von Donald Trump nach sich zog. "Warum stoppt NASDAQ den Verkauf von DJT [DJT ist das US-Börsenkürzel für die Aktie der Trump Media & Technology Group; Anm. d. Red.]? Welches Recht haben sie dazu?", schrieb Trump auf Truth Social und drohte auch direkt mit einem Wechsel des Börsenplatzes.

Auch dabei bekräftigte der Republikaner erneut, dass er die Absicht habe, "diese Aktie über einen langen Zeitraum zu besitzen". "Meiner Meinung nach ist sie DIE WAHRE STIMME AMERIKAS, aber sie ist definitiv MEINE STIMME, und das wird sie auch noch lange bleiben!", schrieb Trump.

Nach Trump-Aussagen und mutmaßlichem Attentatsversuch: Trump Media & Technology-Aktie zieht auch am Montag weiter an

Am Montag kann die TMTG-Aktie offenbar weiterhin von den Zusicherungen des US-Präsidentschaftskandidaten, der laut "SPIEGEL" als "notorischer Lügner" gilt, profitieren: Im vorbörslichen NASDAQ-Handel legt das Papier zeitweise um 4,51 Prozent auf 18,78 US-Dollar zu.

Eine Rolle bei den Kursgewinnen zum Wochenauftakt könnte jedoch auch der mutmaßliche zweite Attentatsversuch auf Trump vom Sonntag spielen. Denn bereits nach dem ersten Attentat auf den US-Politiker im Juli, bei dem dieser leicht verletzt wurde, verzeichnete die TMTG-Aktie einen kräftigen Kurssprung. Damals gingen vor allem die Bilder eines kämpferischen Trump mit blutendem Ohr um die Welt und erhöhten laut Beobachtern dessen Chancen auf einen Wahlsieg.

Redaktion finanzen.net