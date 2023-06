Hilton Grand Vacations benannt auf derNewsweek’s 2023 Liste der "Top 100 Global Most Loved Workplaces [Top 100 der weltweit beliebtesten Arbeitsplätze]"

Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE:HGV), das branchenführende globale Unternehmen für Ferieneigentum, wurde auf der Newsweek’sjährlichen Ranking für die "Top 100 Global Most Loved Workplaces®"-Liste für die Schaffung eines positiven, integrativen und unterstützenden Arbeitsplatzes für seine Teammitglieder. Das Unternehmen belegte Platz 14 von 100 Unternehmen auf der ganzen Welt und war das einzige Unternehmen für Ferieneigentum auf dieser Liste. Die "Top 100 Global Most Loved Workplaces®" für das Jahr 2023 ist die neueste Liste im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Most Loved Workplace® und dem Best Practice Institute (BPI), einem Unternehmen für Führungskräfteentwicklung und Benchmarking.

Der Präsident und CEO von Hilton Grand Vacations, Mark Wang, sagte: "Wir sind unglaublich stolz darauf, für die Entwicklung einer starken, werteorientierten Kultur anerkannt zu werden, die unter unserer Mission 'Putting People First' vereint ist." Diese Anerkennung unterstreicht unser Engagement, die Bedürfnisse jedes einzelnen unserer Teammitglieder weltweit in den Vordergrund zu stellen und zu berücksichtigen.

"Wir fühlen uns geehrt, dass uns die Newsweek für unsere erstklassigen Programme für Teammitglieder und unser unermüdliches Streben, einen Arbeitsplatz zu schaffen, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht", sagte Pablo Brizi, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer & Corporate Affairs bei Hilton Grand Vacations. "Wir sind sehr dankbar für das außergewöhnliche Talent unserer Teammitglieder und werden stets daran arbeiten, unsere Leistungen und Angebote zu verbessern, um sie beim Erreichen ihrer persönlichen und beruflichen Ziele zu unterstützen."

Nahezu 16.000 Teammitglieder weltweit wurden von HGV effektiv rekrutiert. Das Unternehmen stellt seine Mitarbeiter in den Mittelpunkt und fördert eine Kultur des Respekts, der Vielfalt, der Gleichberechtigung, der Integration und der Zugehörigkeit, die den Teammitgliedern Chancen zur beruflichen Entwicklung bietet. Durch eine Vielzahl spezieller Programme stellt HGV sicher, dass die Teammitglieder in die Lage versetzt werden, ihr volles Potenzial auf beruflicher und persönlicher Ebene auszuschöpfen.

In den vergangenen zwei Jahren wurde die HGV für ihre außergewöhnliche Kultur vonNewsweek’s "Top 100 Most Loved Workplaces®"-Liste und wurde erst kürzlich auf den "America's Greatest Workplaces"-Listen ausgezeichnet, darunter Diversity für die erfolgreiche Pflege eines integrativen und vielfältigen Arbeitsplatzes, LGBTQ+ für die Schaffung eines Umfelds, in dem sich alle Teammitglieder wertgeschätzt und respektiert fühlen, und Job Starters für die Schaffung eines unterstützenden Arbeitsumfelds mit kontinuierlichen Lern- und Wachstumsmöglichkeiten.

HGV bietet eine Reihe von erstklassigen Leistungen, darunter flexible Arbeitszeiten, großzügige bezahlte Freistellungen, Reisekostenzuschüsse und Unterstützung für berufstätige Eltern. Anspruchsberechtigte Vollzeit- und Teilzeitmitarbeiter von HGV können sofort ab dem Tag ihrer Einstellung eine Reihe von Leistungen in Anspruch nehmen, darunter Kranken-, Zahn-, Sehkraft-, Invaliditäts- und Lebensversicherung sowie optionale Zusatzversicherungen. Für qualifizierte Teammitglieder in den USA bietet HGV auch eine DailyPay-Option an. Das exklusive Reiseprogramm des Unternehmens für Teammitglieder und Familien, das großzügige Hotelrabatte und bezahlte Freizeit zum Entspannen, Aufladen und Erholen beinhaltet, hilft Teammitgliedern ebenfalls, lohnende Reiseerfahrungen zu machen und ein erfülltes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben zu finden.

Die Ergebnisse der Newsweek-Liste wurden nach einer Befragung von mehr als 2 Millionen Mitarbeitern aus Unternehmen auf der ganzen Welt mit Belegschaften zwischen 30 und mehr als 10.000 Mitarbeitern ermittelt. Die Liste würdigt Unternehmen, die Respekt, Fürsorge und Wertschätzung für ihre Mitarbeiter in den Mittelpunkt ihres Geschäftsmodells stellen und sich damit die Loyalität und den Respekt der Menschen, die für sie arbeiten, verdient haben.

Um die 100 besten Unternehmen für dasNewsweek-Ranking zu ermitteln, wurden die Unternehmen wie folgt bewertet und eingestuft: 35 % der ursprünglichen Punktzahl basierten auf den Antworten auf die BPI-eigene Umfrage "Love of Workplace". Weitere 25 % wurden aus der Analyse externer öffentlicher Bewertungen von Websites wie Comparably, Careerbliss, Glassdoor, Indeed und Google abgeleitet. Die letzten 40 % stammen aus direkten Gesprächen mit und schriftlichen Antworten von Unternehmensvertretern. Newsweekführte dann zusätzliche Recherchen zu jedem Unternehmen auf der Liste sowie zu den Spitzenreitern durch, um die endgültige Liste der 100 Unternehmen und deren Rangfolge zu ermitteln.

Das Profil "Beliebtester Arbeitsplatz" der HGV finden Sie auf der offiziellen Zertifizierungsseite "Beliebtester Arbeitsplatz".. Die vollständige NewsweekListe der "Top 100 Global Most Loved Workplaces®" von 2023 wurde in der Printausgabe des Magazins vom 9. Juni veröffentlicht und ist derzeit abrufbar unter newsweek.com/rankings.

Um freie Stellen bei HGV zu sehen, besuchen Sie bitte hgv.com/careers.

Über Hilton Grand Vacations Inc.

Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE:HGV) ist als ein weltweit führendes Timesharing-Unternehmen anerkannt. Mit Hauptsitz in Orlando, Florida, entwickelt, vermarktet und betreibt Hilton Grand Vacations ein System von hochwertigen Marken-Ferienanlagen an ausgewählten Urlaubszielen. Als eine der 19 führenden Marken von Hilton hat Hilton Grand Vacations den Ruf, seinen Gästen und den mehr als 515.000 Clubmitgliedern stets einen außergewöhnlichen Servicestandard und unvergessliche Urlaubserlebnisse zu bieten. Die Mitgliedschaft bei Hilton Grand Vacations bietet erstklassige Programme, exklusive Dienstleistungen und maximale Flexibilität für unsere Mitglieder auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://corporate.hgv.com.

Über Newsweek

Newsweek, das auf der Grundlage des renommierten, fast 85 Jahre alten amerikanischen Magazins gegründet wurde, ist ein modernes, weltweites digitales Nachrichtenunternehmen. Mit seinen zum Nachdenken anregenden Nachrichten, Kommentaren, Fotos, Grafiken und Videos, die über ein Dutzend Print- und Digitalkanäle verbreitet werden, erreicht Newsweek jeden Monat 100 Millionen Menschen. Newsweek, das seinen Hauptsitz in New York City hat, hat auch regionale Publikationen in Asien und EMEA.

Über das Best Practice Institute

Das Best Practice Institute ist ein renommiertes Zentrum für Führungs- und Organisationsentwicklung sowie ein Anbieter von Lösungen und ein Benchmark-Forschungsunternehmen. Die Strategie und die Anforderungen, um ein Most Loved Workplace® zu werden, wurden vom BPI entwickelt, der Organisation, die die Most Loved Workplaces® zertifiziert. Den Untersuchungen des BPI zufolge übertreffen Organisationen, die als Most Loved Workplaces® eingestuft werden, andere Unternehmen in Bezug auf Mitarbeiterzufriedenheit, Leistung und Mitarbeiterbindung um das Drei- bis Vierfache.

Weitere Informationen darüber, wie Sie sich um die Zertifizierung als "Most Loved Workplace" bewerben können, finden Sie hier: http://www.mostlovedworkplace.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230609005247/de/