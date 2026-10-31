Hilton Grand Vacations: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Hilton Grand Vacations hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,70 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,96 Milliarden USD – ein Plus von 50,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hilton Grand Vacations 1,30 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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