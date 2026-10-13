Himachal Fibres stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Himachal Fibres hat am 12.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,10 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,070 INR je Aktie erzielt worden.
Himachal Fibres hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,5 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 94,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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