Himachal Fibres stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

13.10.26 06:35 Uhr

Himachal Fibres hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,5 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 94,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS lag bei -0,10 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,070 INR je Aktie erzielt worden.

Himachal Fibres hat am 12.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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