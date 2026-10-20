DAX 25.320 -1,2%ESt50 6.145 -1,0%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,75 +0,6%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.961 -0,1%Euro 1,1234 +0,2%Öl 109,9 +0,3%Gold 4.143 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Himachal Futuristic Comm stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Himachal Futuristic Comm.
268.70 12.75 4.98 %
Charts | News | Analysen

Himachal Futuristic Comm hat am 19.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,37 INR. Im Vorjahresviertel hatte Himachal Futuristic Comm 0,470 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Himachal Futuristic Comm im vergangenen Quartal 25,42 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 143,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Himachal Futuristic Comm 10,43 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Himachal Futuristic Comm. Aktie News

Werbung

Himachal Futuristic Comm. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Himachal Futuristic Comm. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.