Himachal Futuristic Comm stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Himachal Futuristic Comm hat am 19.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,37 INR. Im Vorjahresviertel hatte Himachal Futuristic Comm 0,470 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Himachal Futuristic Comm im vergangenen Quartal 25,42 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 143,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Himachal Futuristic Comm 10,43 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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