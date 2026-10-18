Himadri Chemicals Industries präsentierte Quartalsergebnisse
Himadri Chemicals Industries hat am 16.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,60 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,58 INR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 57,93 Prozent auf 16,91 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,71 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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