Himmler bei ZDF-Intendantenwahl doch konkurrenzlos

05.03.26 17:24 Uhr

MAINZ (dpa-AFX) - Norbert Himmler ist bei der ZDF-Intendantenwahl in der kommenden Woche doch der einzige Bewerber. Die ebenfalls zur Wahl zugelassene TV-Journalistin Floria Fee Fassihi habe ihre Kandidatur zurückgezogen, teilte die Geschäftsstelle Fernsehrat des öffentlich-rechtlichen Senders auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Himmler bewirbt sich für eine zweite Amtszeit, gewählt wird in einer Sitzung des Fernsehrats am 13. März in Mainz.

Insgesamt waren sieben Bewerbungen eingereicht worden. Um zur Wahl zugelassen zu werden, müssen Bewerber von mindestens einem Fernsehratsmitglied vorgeschlagen werden. Das war nur bei Himmler und Fassihi der Fall gewesen. Erforderlich ist eine Mehrheit von drei Fünfteln der Mitglieder im ZDF-Fernsehrat - das entspricht mindestens 36 von 60 Stimmen. Bis zu drei Wahlgänge sind möglich.

Himmler war im Juli 2021 erstmals zum ZDF-Intendanten gewählt worden, er setzte sich damals gegen die ARD-Journalistin Tina Hassel durch. Seine aktuelle Amtszeit endet erst am 14. März 2027./hus/DP/men