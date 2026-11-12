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Hims Hers Health A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hims & Hers Health Inc Registered Shs -A- Cert Deposito Arg Repr 0.25 Shs
10,830.00 835.00 8.35 %
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Hims Hers Health A äußerte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 52,49 ARS gegenüber 19,93 ARS im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 67,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.335,41 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 795,75 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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