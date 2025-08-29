Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Hims Hers Health im Blick

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 41,81 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Hims Hers Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 41,81 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Hims Hers Health-Aktie ging bis auf 40,79 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 396.391 Hims Hers Health-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,98 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,55 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,48 USD am 07.09.2024. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 210,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Hims Hers Health seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hims Hers Health am 04.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 USD, nach 0,06 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 72,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 315,65 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 544,83 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 09.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,572 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

