Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health verliert am Abend

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 41,25 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 41,25 USD. Im Tief verlor die Hims Hers Health-Aktie bis auf 40,79 USD. Bei 41,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.010.742 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 72,98 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 76,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2024 (13,48 USD). Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 206,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Hims Hers Health veröffentlichte am 04.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 544,83 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 72,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hims Hers Health einen Umsatz von 315,65 Mio. USD eingefahren.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte Hims Hers Health die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Hims Hers Health im Jahr 2025 0,572 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung

Hims & Hers-Aktie wieder höher: Streit mit Novo Nordisk wirft Schatten auf Zahlen

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen