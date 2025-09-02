Hims Hers Health Aktie News: Hausse bei Hims Hers Health am Abend

So bewegt sich Hims Hers Health

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Hims Hers Health. Im New York-Handel gewannen die Hims Hers Health-Papiere zuletzt 8,5 Prozent.

Um 20:08 Uhr wies die Hims Hers Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 8,5 Prozent auf 45,04 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 45,67 USD. Mit einem Wert von 42,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.392.979 Hims Hers Health-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,98 USD) erklomm das Papier am 20.02.2025. Gewinne von 62,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 13,48 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Mit Abgaben von 70,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Hims Hers Health am 04.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 544,83 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 315,65 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hims Hers Health wird am 10.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 09.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hims Hers Health.

Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health im Jahr 2025 0,572 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

