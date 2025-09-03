Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health gewinnt am Donnerstagabend kräftig

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 7,2 Prozent im Plus bei 47,68 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 7,2 Prozent auf 47,68 USD. Den Tageshöchststand markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 48,09 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,50 USD. Zuletzt wechselten 3.738.037 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,48 USD am 07.09.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 71,73 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hims Hers Health am 04.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 544,83 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 72,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hims Hers Health einen Umsatz von 315,65 Mio. USD eingefahren.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hims Hers Health veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 09.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Hims Hers Health im Jahr 2025 0,572 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

