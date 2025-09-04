DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.416 -0,5%Nas21.680 -0,1%Bitcoin94.912 -0,1%Euro1,1720 +0,6%Öl65,67 -1,8%Gold3.594 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Broadcom A2JG9Z Amazon 906866 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F Porsche PAG911
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Top News
Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht
Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Notierung im Fokus

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Freitagabend im Minusbereich

05.09.25 20:24 Uhr
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Freitagabend im Minusbereich

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 47,30 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hims & Hers Health
40,08 EUR -0,35 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr rutschte die Hims Hers Health-Aktie in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 47,30 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Hims Hers Health-Aktie bei 46,87 USD. Bei 48,96 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.666.116 Hims Hers Health-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,98 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 13,48 USD fiel das Papier am 07.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 71,50 Prozent würde die Hims Hers Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Hims Hers Health seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Hims Hers Health ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Hims Hers Health im vergangenen Quartal 544,83 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hims Hers Health 315,65 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hims Hers Health wird am 10.11.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Hims Hers Health rechnen Experten am 09.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hims Hers Health ein EPS in Höhe von 0,572 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung

Hims & Hers-Aktie wieder höher: Streit mit Novo Nordisk wirft Schatten auf Zahlen

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

In eigener Sache

Übrigens: Hims Hers Health und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hims Hers Health

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hims Hers Health

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Hims & Hers Health

DatumMeistgelesen
Wer­bung