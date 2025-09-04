Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Freitagabend im Minusbereich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 47,30 USD.

Um 20:07 Uhr rutschte die Hims Hers Health-Aktie in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 47,30 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Hims Hers Health-Aktie bei 46,87 USD. Bei 48,96 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.666.116 Hims Hers Health-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,98 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 13,48 USD fiel das Papier am 07.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 71,50 Prozent würde die Hims Hers Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Hims Hers Health seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Hims Hers Health ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Hims Hers Health im vergangenen Quartal 544,83 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hims Hers Health 315,65 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hims Hers Health wird am 10.11.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Hims Hers Health rechnen Experten am 09.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hims Hers Health ein EPS in Höhe von 0,572 USD in den Büchern stehen haben wird.

