Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hims Hers Health zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 49,06 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Hims Hers Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,7 Prozent auf 49,06 USD. Kurzfristig markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 51,41 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 2.639.099 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Bei 72,98 USD markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 48,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 13,84 USD erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Hims Hers Health 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Hims Hers Health ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 USD, nach 0,06 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 544,83 Mio. USD – ein Plus von 72,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hims Hers Health 315,65 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Experten taxieren den Hims Hers Health-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,572 USD je Aktie.

