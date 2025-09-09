DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,69 +1,8%Dow45.439 -0,6%Nas21.845 -0,2%Bitcoin97.038 +1,8%Euro1,1701 -0,1%Öl67,60 +1,6%Gold3.644 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Minus -- US-Börsen uneins -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Deutlich über Ausgabepreis Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Deutlich über Ausgabepreis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
Kursentwicklung im Fokus

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend im Aufwind

10.09.25 20:24 Uhr
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend im Aufwind

Die Aktie von Hims Hers Health zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 49,06 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hims & Hers Health
44,16 EUR 2,35 EUR 5,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Hims Hers Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,7 Prozent auf 49,06 USD. Kurzfristig markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 51,41 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 2.639.099 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Bei 72,98 USD markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 48,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 13,84 USD erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Hims Hers Health 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Hims Hers Health ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 USD, nach 0,06 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 544,83 Mio. USD – ein Plus von 72,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hims Hers Health 315,65 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Experten taxieren den Hims Hers Health-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,572 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung

Hims & Hers-Aktie wieder höher: Streit mit Novo Nordisk wirft Schatten auf Zahlen

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

In eigener Sache

Übrigens: Hims Hers Health und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hims Hers Health

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hims Hers Health

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hims & Hers Health

DatumMeistgelesen
Wer­bung