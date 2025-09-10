DAX23.674 +0,2%ESt505.380 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.035 +1,2%Nas22.029 +0,7%Bitcoin97.589 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,44 -1,7%Gold3.632 -0,2%
Nach EZB-Entscheid: DAX in Grün -- Wall Street fester -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Dank KI-Boom - Synopsys-Aktie erholt sich nach heftigem Kurseinbruch
Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an
So bewegt sich Hims Hers Health

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Donnerstagnachmittag höher

11.09.25 16:13 Uhr
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Donnerstagnachmittag höher

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 4,6 Prozent auf 49,98 USD zu.

Hims & Hers Health
42,74 EUR -1,42 EUR -3,22%
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Hims Hers Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,6 Prozent auf 49,98 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 50,06 USD. Bei 48,70 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 462.355 Hims Hers Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,02 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 14,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hims Hers Health-Aktie 243,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Hims Hers Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 04.08.2025 hat Hims Hers Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 72,61 Prozent auf 544,83 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 315,65 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,572 USD je Hims Hers Health-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung

Hims & Hers-Aktie wieder höher: Streit mit Novo Nordisk wirft Schatten auf Zahlen

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

