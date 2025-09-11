Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 50,93 USD abwärts.

Die Hims Hers Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,6 Prozent auf 50,93 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Hims Hers Health-Aktie ging bis auf 50,25 USD. Bei 51,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 536.753 Hims Hers Health-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 72,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 43,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,20 USD am 13.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 70,16 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Hims Hers Health-Aktie.

Hims Hers Health ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,17 USD. Im letzten Jahr hatte Hims Hers Health einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Hims Hers Health mit einem Umsatz von insgesamt 544,83 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315,65 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 72,61 Prozent gesteigert.

Hims Hers Health dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hims Hers Health-Gewinn in Höhe von 0,572 USD je Aktie aus.

