Hims Hers Health Aktie News: Anleger decken sich am Abend mit Hims Hers Health ein

So entwickelt sich Hims Hers Health

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,1 Prozent auf 54,42 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 5,1 Prozent im Plus bei 54,42 USD. Zwischenzeitlich stieg die Hims Hers Health-Aktie sogar auf 54,59 USD. Bei 51,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Hims Hers Health-Aktie belief sich zuletzt auf 2.837.215 Aktien.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 15,20 USD. Mit einem Kursverlust von 72,07 Prozent würde die Hims Hers Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 04.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 USD, nach 0,06 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 544,83 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 72,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hims Hers Health einen Umsatz von 315,65 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Hims Hers Health rechnen Experten am 09.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health im Jahr 2025 0,572 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung

Hims & Hers-Aktie wieder höher: Streit mit Novo Nordisk wirft Schatten auf Zahlen

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen