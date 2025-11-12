Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Hims Hers Health. Zuletzt konnte die Aktie von Hims Hers Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 39,95 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 39,95 USD. Die Hims Hers Health-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,02 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,61 USD. Zuletzt wurden via New York 331.798 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,98 USD. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hims Hers Health-Aktie somit 45,26 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2024 auf bis zu 19,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 52,04 Prozent würde die Hims Hers Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 03.11.2025 äußerte sich Hims Hers Health zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte Hims Hers Health ebenfalls ein EPS von 0,32 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 598,98 Mio. USD im Vergleich zu 401,56 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Hims Hers Health am 02.03.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Hims Hers Health rechnen Experten am 01.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,481 USD je Aktie in den Hims Hers Health-Büchern.

