Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Mittwochabend mit Verlusten

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Hims Hers Health befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,1 Prozent auf 38,93 USD ab.

Die Hims Hers Health-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 38,93 USD. Die Hims Hers Health-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,88 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,61 USD. Bisher wurden via New York 1.039.356 Hims Hers Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,98 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 46,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 50,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Hims Hers Health-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 03.11.2025 legte Hims Hers Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,06 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,32 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz wurden 598,98 Mio. USD gegenüber 401,56 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 02.03.2026 dürfte Hims Hers Health Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Hims Hers Health möglicherweise am 01.03.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hims Hers Health-Aktie in Höhe von 0,481 USD im Jahr 2025 aus.

