Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health tendiert am Abend tiefer

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Hims Hers Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 54,13 USD ab.

Die Hims Hers Health-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 54,13 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 51,76 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 53,10 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.614.820 Hims Hers Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,98 USD an. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 25,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2024 bei 18,33 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Hims Hers Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 72,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 544,83 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 315,65 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hims Hers Health einen Gewinn von 0,570 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

