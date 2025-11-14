Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Hims Hers Health zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 37,10 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 37,10 USD. Die Hims Hers Health-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,31 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,31 USD. Von der Hims Hers Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 565.882 Stück gehandelt.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 49,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2024 auf bis zu 19,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 03.11.2025 legte Hims Hers Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte Hims Hers Health ebenfalls ein EPS von 0,32 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49,16 Prozent auf 598,98 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 401,56 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2026 terminiert. Am 01.03.2027 wird Hims Hers Health schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health im Jahr 2025 0,481 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

