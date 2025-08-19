Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Hims Hers Health gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 43,22 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 43,22 USD. In der Spitze fiel die Hims Hers Health-Aktie bis auf 42,99 USD. Mit einem Wert von 43,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Hims Hers Health-Aktien beläuft sich auf 572.815 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 72,98 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 68,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,48 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Verlust von 68,81 Prozent wieder erreichen.

Hims Hers Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hims Hers Health am 04.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD gegenüber 0,06 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 544,83 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 315,65 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hims Hers Health am 10.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Hims Hers Health-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,572 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung

Hims & Hers-Aktie wieder höher: Streit mit Novo Nordisk wirft Schatten auf Zahlen

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen