Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend gesucht

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 43,90 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Hims Hers Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 43,90 USD. Die Hims Hers Health-Aktie legte bis auf 44,92 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 43,17 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.572.543 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Bei 72,98 USD markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 39,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 13,48 USD fiel das Papier am 07.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 69,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Hims Hers Health ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,17 USD gegenüber 0,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 544,83 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 315,65 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hims Hers Health veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hims Hers Health-Aktie in Höhe von 0,572 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung

Hims & Hers-Aktie wieder höher: Streit mit Novo Nordisk wirft Schatten auf Zahlen

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen