Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Dienstagnachmittag schwächer

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Hims Hers Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 50,41 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Hims Hers Health-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 50,41 USD. Bei 50,02 USD markierte die Hims Hers Health-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,83 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 270.809 Hims Hers Health-Aktien.

Bei 72,98 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hims Hers Health-Aktie 44,77 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,33 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 63,65 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Hims Hers Health seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Hims Hers Health am 04.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 72,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 544,83 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 315,65 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Hims Hers Health-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Hims Hers Health rechnen Experten am 09.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,568 USD je Aktie in den Hims Hers Health-Büchern.

